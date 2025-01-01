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*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 45
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Joe Lynn Turner

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JOE LYNN TURNER: «В России мне комфортно»



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JOE LYNN TURNER в недавнем интервью ответил на вопрос о том, каково ему находиться в России в наши дни:

«Я бывал в России, ещё когда выступал с Yngwie [Malmsteen], если вы помните, когда мы записывали альбом "Trial By Fire: Live In Leningrad", тогда ещё Санкт-Петербург назывался Ленинградом. Это было довольно давно. И это было моё первое знакомство с Россией в холодном феврале 1989 года. Мы дали 11 концертов в Москве и 11 концертов в Ленинграде, в больших залах. Я забыл название, но они очень известные. И на концертах было более 20 000 человек за каждый из 11 вечеров. Приходили люди всех возрастов, в том числе бабушки, потому что это было в новинку. И этот опыт, я думаю, во многом изменил мою жизнь из-за ситуации, которая здесь сложилась, и ситуации, в которую мы были вовлечены. КГБ был повсюду, военный стиль, всё это в гостиницах, газетах — повсеместно. Так что это была совсем другая Россия, не та, которой она стала с годами. Так что я очень рад, что мог наблюдать это тогда, чтобы сравнить это с сегодняшним днём, потому что существуют большие отличия. Это дало мне ощущение мира — больше знаний о том, что на самом деле происходит здесь, в этой стране, о глубине людей, о глубине культуры, о том, через что они прошли. Например, большинство американцев никогда не понимали этого, потому что в их стране никогда не было войны. Гражданскую войну даже не помнят, это не было настоящей мировой войной или чем-то подобным. Но в России этому придают особое значение. Опять же, глубина — это одно... Жертвенность, чувства, товарищество, и у людей тут особое сознание, оно отличается от многих стран западного мира. Да, это действительно так. И я рад, что я всё это прочувстовал. Мы называем это "видом на 30 000" — как будто ты выше всего этого. Ты смотришь вниз и начинаешь видеть и сравнивать. Так что с тех пор и до сегодняшнего дня прогресс был потрясающим. А я выступал практически по всей России... И прошёл долгий путь до сегодняшнего дня».

После того как интервьюер сказал, что для него и его соотечественников большая честь, что он выбрал такой регион, как Россия и Беларусь, Joe ответил:

«Что ж, спасибо. Мой друг — известный подкастер, он находился здесь некоторое время и вернулся обратно. Теперь он возвращается за гражданством. И причина именно в том, о чём я говорю, — в менталитете, глубине характера и так далее, в культуре гораздо больше чувств в противовес безумию и материализму, которые существуют на Западе. Я не говорю, что люди не любят материализм, но здесь есть глубина».

На вопрос о том, кем он ощущает себя в России — иностранцем или «как дома», Turner ответил:

«Я чувствую себя в России как дома. Жаль, что я не могу говорить по-русски... На самом деле я понимаю больше, чем говорю, но грамматика даётся мне с большим трудом. А как певец я очень хорошо разбираюсь в лингвистике. Испанский... Когда я приезжаю в какую-нибудь страну, я стараюсь немного подтянуть язык, будь то Япония, Германия... Из уважения... Но я вижу, что сейчас в школах английский востребован как второй язык. Так что теперь дети помладше, скажем так, старшеклассники, подростки, знают, что им нужно выучить деловой язык, который в основном английский, чтобы куда-то поехать... Так что я не чувствую себя иностранцем. Знаете почему? Потому что я думаю, что здесь душевные люди. В них больше чувств, чем различий, будь то еда или что-то подобное. Есть люди, которые не могут попасть в эту категорию. Я же приветствую и принимаю их — различия и сходства. Так что я чувствую себя очень комфортно»




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