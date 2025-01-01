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Видео с выступления GHOST



Видео с выступления GHOST — одно с концерта 19 июля в Wells Fargo Center, Philadelphia, Pennsylvania и второе с шоу 12 июля на Amalie Arena,Tampa, Florida, доступно для просмотра ниже. Напомним, что на концертах группы действует запрет на телефоны.







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