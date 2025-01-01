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Vimic

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Барабанщик REVOCATION выступит с VIMIC



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ASH PEARSON (3 INCHES OF BLOOD, REVOCATION, ZIMMERS HOLE) также примет участие в концерте памяти Джоуи Джордисона третьего октября в Teragram Ballroom:

«Мы собираемся выдать жаркое шоу по случаю выхода нашего альбома — и тяжелее этого не придумаешь. В качестве основного барабанщика к нам присоединится Ash Pearson — настоящий монстр за барабанами в 3 INCHES OF BLOOD, REVOCATION и ZIMMERS HOLE. В его исполнении ударные будут настолько мощными, что на сцене не останется и тени, и мы очень рады, что он сможет выступить с нами в VIMIC в этот особенный вечер. Не пропустите. Это будет брутально».

Ash, который начал играть на барабанах в возрасте 12 лет, рассказал о влиянии Джоуи на его игру:

«Джоуи Джордисон впервые привлек мое внимание в 1999 году. Я играл на барабанах около года и находился в том впечатлительном возрасте, когда собирал своих хэви-металлических героев-барабанщиков и формировал свою музыкальную личность. Джоуи быстро стал одним из моих самых ярких представителей барабанного искусства. Я постоянно слушал SLIPKNOT в классе во время выполнения школьных заданий, давал свои наушники кому-нибудь из одноклассников и говорил им: «Послушайте эту сумасшедшую группу, которую я только что открыл для себя!». Я многому научился, слушая его игру на барабанах. В этом смысле он был моим самым ранним и самым значимым учителем».

Говоря о своем участии в концерте VIMIC, Ash подчеркнул:

«После этого Джоуи взял нас на несколько концертов SLIPKNOT в качестве разогрева, а также мы вместе гастролировали на Mayhem fest, пока он барабанил для ROB ZOMBIE. Мне повезло, что у меня было много времени, чтобы быть рядом с ним, и все же мне казалось, что этого недостаточно. Я благодарен за участие в этом концерте в честь одного из самых влиятельных металлических барабанщиков в истории. Спасибо VIMIC, спасибо Джоуи и семье Джордисон!»



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