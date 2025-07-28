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*MANOWAR работают над новой музыкой 34
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
*TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи 23
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Linkin Park

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MIKE SHINODA: «Я не хотел, чтобы история LINKIN PARK закончилась с уходом Честера»



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MIKE SHINODA в недавнем интервью вновь коснулся темы возвращения LINKIN PARK к активной деятельности:

«Я думаю, что одна из причин, которая реально нами двигала, была мысль о том, что если бы мы просто всё бросили и решили: "Это был хороший период", и объявили о прекращении деятельности, то это был бы фиговый конец группы. Это ужасная история. Никто не хочет читать эту книгу. И вместо этого я могу сказать: "А потом ребята смахнули с себя пыль и снова взялись за дело", — вот именно такую книгу я и хочу прочитать. Труднее всего сделать то, что больше всего пугает, что больше всего бросает вызов, что может пойти не так, как надо, честно говоря. И мы решили ради себя, ради наших детей, ради наших фанатов сделать это... Да, мы очень рисковали.

В новой музыке, новом составе и всём остальном так много всего... Прежде чем кто-то что-то узнал, мы решили: "Вот список того, что людям не понравится"... В итоге им это и не понравилось — все те вещи, о которых спорили и продолжают спорить в Интернете о нашей группе. Если кто-то думает, что мы не думали об этих вещах, то он просто сумасшедший. Мы живём и дышим этой группой. Мы думали обо всех этих вещах. Мы подумали: "Хорошо. Это нормально? Всё будет хорошо, да?" Металлический фанат с открытым ртом, бородатый женоненавистник, которому понравились наши первые два альбома и который с тех пор не слушал группу, но считает себя фанатом LINKIN PARK, будет ненавидеть эту группу и открыто говорить об этом. Так что это нормально. Отлично, потому что на его место придёт 15-летняя девочка, которая, например, скажет: "Я никогда раньше не любила громкую музыку, а теперь хочу научиться играть на гитаре". И мне это нравится».

На вопрос о том, принимали ли он и другие участники LINKIN PARK участие в совместных сеансах терапии, чтобы справиться с проблемами, с которыми они могли столкнуться на своём пути, Mike ответил:

«Не знаю, есть ли у нас проблемы с авторитетами или чем-то в этом роде, но мы сталкивались с подобными вещами, и это не принесло нам пользы, потому что мы чувствуем, что если между нами есть посредник, он нас совсем не понимает. Мы знаем, что у каждого на уме, знаем о скелетах в шкафу, так что при желании можем очень тонко враждовать друг с другом. Так что для нас это было гораздо важнее... Проблема не в том, что мы так хорошо знаем друг друга, проблема в том, что нужно быть внимательным и благодарным за то, что это нечто особенное, и что если ты враждуешь со своим коллегой по группе, как ты враждовал бы со своим братом или сестрой, то ты вредишь себе. Я люблю группу. Если я делаю что-то, что заставляет его или её чувствовать себя некомфортно или расстраиваться, значит, я причиняю вред себе. Так что я думаю, что у нас, к счастью, очень эмоционально умная группа, которая может в какой-то степени саморегулироваться».




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28 июл 2025
G
GlowoErzum
Да разумеется не хотел бы. Такую дойную корову терять.
просмотров: 307

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