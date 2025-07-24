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Exodus

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Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки»



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GARY HOLT в недавнем интервью спросили, правда ли EXODUS так и не удалось превзойти 'Bonded By Blood':

«Нет. Его никогда не удалось превзойти. Даже говорить об этом – кощунство. «Bonded By Blood» – альбом, с которого все началось. Это моя юность, мой школьный выпускной альбом. Это причина, по которой я все еще здесь. Поэтому он всегда будет номером один. И [покойный фронтмен EXODUS] Пол Балофф, несмотря на то, что спел только на одном альбоме, всегда будет голосом EXODUS. Это не оскорбление в адрес [поздних вокалистов EXODUS] Zetro [Steve Souza] или Rob [Dukes]. Просто Пол все начал».

На вопрос, думали ли он и его коллеги по EXODUS о возможном уходе на пенсию или они на данный момент слишком «полны энергии», чтобы бросить все, Holt ответил:

«Нет, я не полон энергии. Я чертовски устал. Но мы будем продолжать делать это на полную, настолько тяжело, насколько сможем, пока не сможем больше. И именно поэтому мы записали так много музыки [для следующего альбома EXODUS]. Мы решили, что нужно делать это сейчас, пока мы еще способны. Кто знает? У меня были проблемы с локтями, руками, плечами. Может быть, через пять лет возраст даст о себе знать, артрит усугубится, и я не смогу больше этим заниматься. Я не знаю».

На вопрос о том, чем он будет заниматься весь день, если ему придется прекратить гастроли и записи с EXODUS, он ответил:

«Я понятия не имею. Не знаю. Может, займусь преступной деятельностью. Не знаю. Я не нашел способа зарабатывать деньги своим шармом, поэтому не знаю, чем буду заниматься».

Когда интервьюер заметил, что Gary нашел способ заработать дополнительные деньги, продавая мерч через свой интернет-магазин Holt Awaits, гитарист согласился.

«Да, это помогает. Люди думают: «О, ты же богатая рок-звезда». Нет. Я продаю футболки, и я продаю их из своего чертового шкафа. Ладно. Упакуй эту, наклей этикетку, отправь. Но нет, это просто помогает. Это не позволяет оплачивать счета. Это помогает оплачивать счета. Это очень помогло во время пандемии. Но я не знаю. Если бы я честно ушел на пенсию, я бы, наверное, больше занимался продюсированием. Я бы остался в музыке. Но иногда я мечтаю о том, чтобы не выходить из дома. Потому что я ненавижу уезжать — я ненавижу садиться в самолет, чтобы лететь, — но как только я прилетаю, я получаю удовольствие».

Его также спросили о недавнем комментарии басиста EXODUS Jack Gibson'а о том, что он и его коллеги по группе — «путешествующие продавцы футболок»:

«[Продажа футболок] — это то, чем мы зарабатываем деньги. Нам повезло... Если ты в группе, где деньги, которые тебе платят за выступления, покрывают твои расходы, а деньги от продажи футболок остаются тебе, то у тебя все действительно неплохо. Потому что все, особенно с началом пандемии, — турне-автобусы стоят гораздо дороже. Все стоит дороже. Авиабилеты стоят дороже. Это чертовски сложно. У нас все в порядке, у нас дела идут довольно сносно. Но когда ты возвращаешься домой и не работаешь два месяца, те деньги, которые ты заработал, должны покрыть все расходы. Так что все не так, как люди думают».




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24 июл 2025
father
А что Gary Holt скажет об Оззи Осборне?
просмотров: 208

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