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Corrosion of Conformity

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CORROSION OF CONFORMITY записываются в студии Barry GIbb'a



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CORROSION OF CONFORMITY опубликовали следующее сообщение:

Любители пива и свободомыслящие люди… Мы хотим, чтобы вы все знали, что мы только что закончили запись гитар в совершенно особом месте…

Вот в чем дело… Мы копались в андеграунде и наткнулись на выступление группы под названием [KILL THE ROBOT], концерт сразу же обратил на себя наше внимание, как и песни... мы немного покопались и поняли, что это был альбом нашего дорогого друга Stephen'a Gibb'а [сына Barry Gibb'а, ранее игравшего в BLACK LABEL SOCIETY and CROWBAR], который выпустил новый альбом... и он был записан и спродюсирован [Warren Riker], еще одним старым другом, который записал оригинальный "Stare Too Long" и выпустил две пластинки [DOWN]..

Не потребовалось много времени, чтобы начать складывать все воедино. Пара сообщений и телефонных звонков — и мы получили приглашение… Приехать записываться к моему отцу, где Warren и Steven построили студию своей мечты. Мы украли деньги на бензин, загрузили свой багаж и отправились в Майами.. Мы отправляемся к @officialbarrygibb из гребаной BEE GEES!! То, что последовало дальше, слишком эпично, чтобы рассказывать об этом... но это подняло нас на новый уровень.

Мы бесконечно благодарны вам за то, что вы разделили с нами ваш мир… в юности мы и подумать не могли, что будем здесь заниматься трекингом и что Barry поделится своими самыми ценными инструментами.. он же Staying Alive Strat !!.. Никаких разговоров о джайве… Мы польщены и, безусловно, благодарны Barry Gibb, Stephen Gibb и Warren Riker..

Следите за обновлениями! Новый альбом COC — это настоящий монстр!!

Мы вас всех любим..

До встречи в следующем туре с Alice и PRIEST!»






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