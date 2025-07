сегодня



Вокалист HELLOWEEN: «К сожалению, мы не гeи. Это был бы следующий шаг...»



Andi Deris в недавнем интервью обсудил возвращение в состав HELLOWEEN Michael Kiske и Kai Hansen и ответил на вопрос о том, стало ли оно своего рода "обновлением":



«И да, и нет. Мы всё ещё называем их новыми старыми участниками. Если мы говорим о свежем ветре, то это опять же свежий старый ветер, которому мы очень рады. Так что теперь всё получается гораздо более гладко, потому что мы можем автоматически удовлетворить все поколения фанатов HELLOWEEN. Между тем мы сталкиваемся с тремя поколениями поклонников HELLOWEEN. Есть первое поколение, которое, вероятно, является самой большой частью, это фанаты "Walls Of Jericho" / "Keeper Of The Seven Keys". И чтобы полностью удовлетворить этих ребят, определённо нужен Kiske, а Kai— безусловно, отличный бонус к этому, но я думаю, что голос — это самое главное. Люди снова слушают Michael, к которому они привыкли с юности, даже с детства. Так что «новый» певец никогда не сможет это превзойти. Это совершенно ясно... Мне не на что жаловаться и даже не о чем говорить. Мы все это чувствуем.



Я слушаю своих старых героев, и я знаю, что Пол Ди'Анно не такой хороший вокалист, как Bruce. Но, тем не менее, именно на этих альбомах вырос, поэтому я люблю эти два альбома с Полом Ди'Анно. Тем не менее, я бы сказал, что мне нравится много песен с Bruce'ом Dickinson'ом. Но когда Пола больше не было в группе, я, как фанат, в те дни ушёл из IRON MAIDEN, так сказать, только для того, чтобы потом открыть их для себя заново. Но сначала я был в бешенстве. Может быть, это правильное описание».



Deris вернулся к воссоединению HELLOWEEN с Kiske и Hansen'ом:



«Было очень важно, чтобы ребята вернулись в группу, потому что теперь у нас есть все права на связь с историей, чтобы нас не называли подражателями или кем-то в этом роде. Из серии: "Как вы можете продолжать с новым вокалистом?" и всё в таком духе. Так что это не обсуждается. И теперь мы используем лучшее из обоих миров. И все именно этого и ждут. Я хочу сказать, что теперь я могу играть или сочинять такие песни, как "Giants On The Run", или баллады, как "Into The Sun", или, может быть, попсовые вещи, как "A Little Is a Little Too Much" и исполнять их с Michael'ом вместе, и миры не сталкиваются, они взаимодействуют, и это мне нравится. Именно это и должна делать группа».



После того как интервьюер отметил, что HELLOWEEN — единственная известная группа, которой, похоже, удалось объединить на сцене и в студии певцов из двух и более эпох группы, Deris сказал:



«Я приведу пример того, как у меня родилась идея создать "Pumpkins United", когда VAN HALEN попытались воссоединиться с Dave'ом и Sammy. Для меня, старого фаната VAN HALEN, это было воплощением мечты, и я был сражён наповал, когда узнал, что первое шоу уже прошло в Лас-Вегасе, и они зажгли на сцене. Для меня мир разлетелся на куски. И я подумал: "Ладно, может, мы сделаем это, но останемся ли мы вместе?" Но, увидев то шоу в Лас-Вегасе с VAN HALEN, мы сказали всем: "Да, мы хотим устроить тур "Pumpkins United". И мы клянёмся, что будем держаться вместе до конца тура, даже если будем ненавидеть друг друга, и постараемся зажечь на сцене", чего, к счастью, не произошло. Но, возможно, то, что случилось с VAN HALEN, было хорошим предупреждением, что нужно стараться держать своё эго в конюшне, попридержать коней и не кипятиться только потому, что тебе кажется, что ты должен это сделать, потому что ты не прав. Так что суть вы поняли.



Но на самом деле это не потребовало никаких усилий, потому что Kiske был очень крут и с самого начала подарил мне уверенность в том, что мы сможем отлично поладить. Первые два-три часа мы общались вместе, и то впечатление, которое у меня сложилось в те дни, было таким: "Если это правильное впечатление, и он именно такой, то я, наверное, полюблю этого парня". Но время шло, и я понял: "Я скучаю по нему, как по человеку, как по партнёру по дискуссии". Так что после тура я оказался в этой дыре — рядом со мной не было Michael, с которым можно было бы обсудить все темы, которые у нас были. Нужно учиться этим дорожить. И я не знаю как, но он мог бы стать моим другом на всю жизнь, который на самом деле жил в том же мире, что и я, но у меня никогда не было шанса узнать его по-настоящему. А теперь есть. Так что я очень рад. Это хорошая дружба, и лучше поздно, чем никогда, говорю я. Я очень рад ему. Думаю, он рад мне. К сожалению, мы не гeи. Это был бы следующий шаг... Это были бы идеальные отношения. Но, честно говоря, мне просто противно об этом думать. Так что в подобном плане этого не случится. [Смеётся]».







