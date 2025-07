сегодня



Профессиональное видео полного выступления LINKIN PARK'07



Профессиональное видео полного выступления LINKIN PARK, состоявшегося в рамках фестиваля Pinkpop 2007, доступно для просмотра ниже:



No More Sorrow

Papercut

Points of Authority

Given Up

From the Inside

Leave Out All the Rest

Numb

Pushing Me Away

Breaking the Habit

In the End

Crawling

What I've Done

The Little Things Give You Away

Bleed It Out

Faint







