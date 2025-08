сегодня



Компиляция MY SILENT WAKE выйдет летом



MY SILENT WAKE 22 августа выпустят двойную компиляцию, в которую войдет более 20 минут нового материала, а также масса раритетов:



Disc One



01. Hunting Season MMXXV

02. A Bleak Fateful Night

03. With Equanimity

04. Lavender Garden

05. The Liar And The Fool

06. Berceuse

07. Killing Flaw

08. Ghosts Of Parlous Lives

09. Volta

10. Of Fury



Disc Two



01. Solitudo

02. Tower Walk

03. Third Season

04. Strange Attractors

05. Light And Shadows

06. Et Lux Perpetua

07. Bleak Endless Winter

08. Wilderness of Thorns

09. Lost (Live)

10. Into Silence

11. Shadow Of Sorrow

12. Your Cold Embrace





