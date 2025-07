сегодня



Новый альбом VIGLJóS выйдет осенью



VIGLJóS выпустят новую работу, получившую название Tome II: Ignis Sacer, 19 сентября на LADLO:



01. Sowing

02. A Seed Of Aberration

03. The Rot

04. Claviceps

05. Dellusions Of Grandeur

06. Decadency And Dégénération

07. Harvest

08. Fallow-A New Cycle Begins https://vigljos.bandcamp.com/





