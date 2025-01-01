Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
[= ||| все новости группы



*

Foreigner

*



12 авг 2025 : 		 Акустика от FOREIGNER

5 авг 2025 : 		 LOU GRAMM: «Сейчас самое время выступать с FOREIGNER»

12 июл 2025 : 		 Переиздание FOREIGNER выйдет осенью

29 июн 2025 : 		 LOU GRAMM исполняет FOREIGNER

28 июн 2025 : 		 KELLY HANSEN о финальных концертах с FOREIGNER

15 июн 2025 : 		 FOREIGNER записали трек с Inland Master Chorale

5 июн 2025 : 		 LOU GRAMM не против и продолжить с FOREIGNER

1 июн 2025 : 		 KELLY HANSEN о последних шоу с FOREIGNER

24 май 2025 : 		 KELLY HANSEN об уходе из FOREIGNER

24 май 2025 : 		 Вокалист FOREIGNER о хите «I Want To Know What Love Is»: «Эта песня вышла за пределы музыкальных стилей»

22 май 2025 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Мне еще много предстоит сделать»

21 май 2025 : 		 KELLY HANSEN уходит из FOREIGNER

19 май 2025 : 		 FOREIGNER и JOY HUERTA записали видео

14 май 2025 : 		 Видео полного выступления FOREIGNER

3 май 2025 : 		 FOREIGNER запели на испанском

2 май 2025 : 		 LOU GRAMM: «Год или чуть больше еще побуду с FOREIGNER»

30 апр 2025 : 		 LOU GRAMM выступил с FOREIGNER

23 апр 2025 : 		 Лидер FOREIGNER выпустил видео

22 апр 2025 : 		 FOREIGNER выступят с оркестром

14 апр 2025 : 		 LOU GRAMM записал песню с FOREIGNER

29 мар 2025 : 		 Вокалист FOREIGNER объяснил свое отсутствие

29 мар 2025 : 		 KELLY HANSEN не поедет с FOREIGNER в Латинскую Америку. А Lou Gramm поедет!

26 мар 2025 : 		 FOREIGNER едут в Канаду с другим вокалистом

17 мар 2025 : 		 LOU GRAMM присоединился на сцене к FOREIGNER

11 мар 2025 : 		 FOREIGNER выступили в KLOS Helpful Honda Rock Room

5 мар 2025 : 		 FOREIGNER в акустике
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Акустика от FOREIGNER



zoom
FOREIGNER объявили о проведении специального благотворительного шоу пятого сентября в Tilles Center for the Performing Arts on the Long Island University Post campus in Brookville, New York, в рамках которого в акустике прозвучат такие хиты как "Cold As Ice", "Juke Box Hero", "Waiting For A Girl Like You", "I Want To Know What Love Is", "Hot Blooded" и ряд редких композиций. В программе "Foreigner: The Hits Unplugged" примет участие и оригинальный вокалист FOREIGNER Lou Gramm, который также будет задействован во встрече VIP гостей и коктейль-вечеринке.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 94

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом