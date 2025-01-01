сегодня



Акустика от FOREIGNER



FOREIGNER объявили о проведении специального благотворительного шоу пятого сентября в Tilles Center for the Performing Arts on the Long Island University Post campus in Brookville, New York, в рамках которого в акустике прозвучат такие хиты как "Cold As Ice", "Juke Box Hero", "Waiting For A Girl Like You", "I Want To Know What Love Is", "Hot Blooded" и ряд редких композиций. В программе "Foreigner: The Hits Unplugged" примет участие и оригинальный вокалист FOREIGNER Lou Gramm, который также будет задействован во встрече VIP гостей и коктейль-вечеринке.







