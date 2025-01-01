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*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 64
*Новое видео AMORPHIS 62
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 45
*MANOWAR работают над новой музыкой 30
*Вышел новый альбом BRING ME THE HORIZON 30
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*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 64
*Новое видео AMORPHIS 62
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 45
*MANOWAR работают над новой музыкой 30
*Вышел новый альбом BRING ME THE HORIZON 30
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Hatebreed

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21 июл 2025 : 		 Новая песня HATEBREED

14 июл 2025 : 		 Операцию гитаристу HATEBREED проведут в августе

9 июл 2025 : 		 Барабанщик HATEBREED об уходе басиста: «Нечего особо обсуждать»

1 июл 2025 : 		 Гитарист HATEBREED надеется на операцию

19 июн 2025 : 		 У гитариста HATEBREED нашли опухоль

21 май 2025 : 		 Бывший басист HATEBREED о своем уходе

7 май 2025 : 		 HATEBREED обещают сингл

1 мар 2025 : 		 Бывший басист HATEBREED: «Не я ушел, меня ушли»

26 фев 2025 : 		 HATEBREED поменяли басиста

8 янв 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления HATEBREED

14 авг 2024 : 		 HATEBREED без лейбла

10 авг 2022 : 		 HATEBREED исполняют EXODUS

19 апр 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления HATEBREED

13 янв 2022 : 		 Концертное видео HATEBREED

27 июл 2021 : 		 HATEBREED представят новое пиво

17 июл 2021 : 		 HATEBREED заменят IN FLAMES

17 апр 2021 : 		 Кавер-версия HATEBREED от BODYSNATCHER

29 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от HATEBREED

27 ноя 2020 : 		 Трейлер нового альбома HATEBREED

25 ноя 2020 : 		 Вокалист HATEBREED — о концертах после пандемии

6 ноя 2020 : 		 Трейлер нового альбома HATEBREED

23 окт 2020 : 		 Новое видео HATEBREED

5 окт 2020 : 		 Трейлер нового альбома HATEBREED

1 окт 2020 : 		 Новая песня HATEBREED

10 сен 2020 : 		 Новый альбом HATEBREED выйдет осенью

26 апр 2020 : 		 Гитарист HATEBREED: «Альбом готов, но когда он выйдет...»
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|||| сегодня

Новая песня HATEBREED



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"Make The Demons Obey", новая песня группы HATEBREED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек — первый за пять лет студийный материал с момента выпуска альбома "Weight Of The False Self"




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