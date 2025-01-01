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Новая песня HATEBREED



"Make The Demons Obey", новая песня группы HATEBREED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек — первый за пять лет студийный материал с момента выпуска альбома "Weight Of The False Self"







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