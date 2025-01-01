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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 124
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 49
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
*TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи 24
*MEGADETH не стали звать на финальное шоу BLACK SABBATH 21
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Alice Cooper

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31 июл 2025 : 		 ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!»

28 июл 2025 : 		 ALICE COOPER и JOHNNY DEPP почтили память Оззи

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3 июл 2025 : 		 ALICE COOPER будет введен в RADIO HALL OF FAME

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25 май 2025 : 		 DENNIS DUNAWAY присоединился на сцене к ALICE COOPER

24 май 2025 : 		 ALICE COOPER: «На сцене я высокомерный злодей!»

22 май 2025 : 		 Видео полного выступления ALICE COOPER

18 май 2025 : 		 Почему ALICE COOPER решился на реюнион с оригинальными членами

11 май 2025 : 		 Видео полного выступления ALICE COOPER

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22 апр 2025 : 		 ALICE COOPER и пенсионеры выпускают альбом

12 апр 2025 : 		 Магнитофон и вертушка от ALICE COOPER

13 мар 2025 : 		 Как ALICE COOPER сохраняет бодрость и свежесть

3 фев 2025 : 		 GILBY CLARKE выступил с ALICE COOPER

28 янв 2025 : 		 GILBY CLARKE выступит с ALICE COOPER

22 дек 2024 : 		 ORIANTHI о возвращении в группу к ALICE COOPER

21 ноя 2024 : 		 Фрагмент переиздания ALICE COOPER

4 ноя 2024 : 		 ALICE COOPER на французском ТВ в 1971 году

3 ноя 2024 : 		 MARK "WEISSGUY" WEISS исполняет хит ALICE COOPER

29 окт 2024 : 		 Делюкс-издание от ALICE COOPER

13 окт 2024 : 		 ALICE COOPER на BBC 1971

9 окт 2024 : 		 Видео полного выступления ALICE COOPER
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ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!»



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ALICE COOPER в недавнем интервью Times спросили, является ли Трамп худшим шулером в гольфе, с которым он когда-либо сталкивался в игре, 77-летний музыкант сказал:

«Нет, Трамп не самый большой шулер. Я могу назвать несколько случаев похуже. Но если любой президент, играющий в гольф, говорит, что он не жульничает, не голосуйте за него. Я не говорю о соревнованиях; если вы играете в повседневную игру среди друзей, чтобы похвастаться своим мастерством, то все жульничают, верно? Но Трамп был хорош. Он умеет играть».

На вопрос, нравился ли ему Трамп, когда они проводили время вместе, он ответил:

«Мы хорошо ладили. Послушайте, у Америки уже довольно давно продолжается замедленный нервный срыв. Люди [Джо] Байдена так увлеклись «woke-культурой», что даже они сочли это безумием. Если парень говорит коллеге: «Мне нравится твое новое платье», это значит, что его теперь уволят? Это безумие. Это дошло до того, что кто бы ни баллотировался против демократов, он должен был победить. Америка устала от этой глупости, и все, что я могу сказать, это то, что на войне со стрельбой вам не нужен пудель, вам нужен питбуль».

Далее он сказал, что ненавидит обсуждать политику, и отказался рассказать, как он голосовал на последних президентских выборах в США.

«Я здесь для того, чтобы отвлечь людей от всего этого».




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