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ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!»



ALICE COOPER в недавнем интервью Times спросили, является ли Трамп худшим шулером в гольфе, с которым он когда-либо сталкивался в игре, 77-летний музыкант сказал:



«Нет, Трамп не самый большой шулер. Я могу назвать несколько случаев похуже. Но если любой президент, играющий в гольф, говорит, что он не жульничает, не голосуйте за него. Я не говорю о соревнованиях; если вы играете в повседневную игру среди друзей, чтобы похвастаться своим мастерством, то все жульничают, верно? Но Трамп был хорош. Он умеет играть».



На вопрос, нравился ли ему Трамп, когда они проводили время вместе, он ответил:



«Мы хорошо ладили. Послушайте, у Америки уже довольно давно продолжается замедленный нервный срыв. Люди [Джо] Байдена так увлеклись «woke-культурой», что даже они сочли это безумием. Если парень говорит коллеге: «Мне нравится твое новое платье», это значит, что его теперь уволят? Это безумие. Это дошло до того, что кто бы ни баллотировался против демократов, он должен был победить. Америка устала от этой глупости, и все, что я могу сказать, это то, что на войне со стрельбой вам не нужен пудель, вам нужен питбуль».



Далее он сказал, что ненавидит обсуждать политику, и отказался рассказать, как он голосовал на последних президентских выборах в США.



«Я здесь для того, чтобы отвлечь людей от всего этого».







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