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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 116
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
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John Corabi

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24 июл 2025 : 		 JOHN CORABI нашел лейбл

14 июл 2025 : 		 JOHN CORABI работает над альбомом

18 май 2025 : 		 JOHN CORABI думает об альбоме в духе 70-х

11 апр 2025 : 		 JOHN CORABI думает о сольном альбоме

30 дек 2024 : 		 JOHN CORABI: «На жизнь хватает!»

25 дек 2024 : 		 JOHN CORABI был расстроен, но испытал облегчение, когда его уволили из MÖTLEY CRÜE

18 июн 2024 : 		 JOHN CORABI заявил, что записал 80 процентов гитарных партий для альбома MÖTLEY CRÜE

2 июн 2024 : 		 JOHN CORABI готовит аудиокнигу

16 окт 2023 : 		 JOHN CORABI: «Сейчас мало покупают билетов заранее»

2 сен 2023 : 		 JOHN CORABI о комментариях MICK'a MARS'a насчёт фонограммы на концертах MÖTLEY CRÜE

30 авг 2023 : 		 JOHN CORABI о реюнионе THE SCREAM

3 авг 2023 : 		 JOHN CORABI: «Вопросы о MÖTLEY CRÜE меня не парят»

13 июн 2023 : 		 JOHN CORABI: «Я не общался с Mick'ом»

5 июн 2023 : 		 JOHN CORABI: «Разборкам в MÖTLEY CRÜE не удивлен»

22 фев 2023 : 		 JOHN CORABI — о подкладках

18 дек 2022 : 		 JOHN CORABI — об отношениях с бывшими

1 дек 2022 : 		 JOHN CORABI: «Я не верю словам MÖTLEY CRÜE про Mick'a»

22 ноя 2022 : 		 JOHN CORABI: «Вселенная дала мне место в MÖTLEY CRÜE»

28 авг 2022 : 		 JOHN CORABI — о шансах что-то сделать с MÖTLEY CRÜE

3 авг 2022 : 		 JOHN CORABI — об обиде на участников MÖTLEY CRÜE

9 июн 2022 : 		 JOHN CORABI о контроле за оружием: «Хватит молиться — действуйте!»

29 май 2022 : 		 JOHN CORABI: «Когда я писал, я проходил процесс очищения»

2 мар 2022 : 		 JOHN CORABI — о разборках Neil'a Young'a и Spotify

23 фев 2022 : 		 Новая песня JOHN CORABI

21 фев 2022 : 		 JOHN CORABI — о сериале "Pam & Tommy": «Ну и х...»

27 дек 2021 : 		 JOHN CORABI: «Я не знаю, использует ли MICK MARS наши песни»
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JOHN CORABI нашел лейбл



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JOHN CORABI сообщил о заключении контракта с Frontiers Music Srl:

«Я благодарен Frontiers Music Srl за возможность выпуска новой музыки! Я сейчас работаю в Нэшвилле со своим приятелем Marti Frederiksen и с нетерпением жду момента, когда вы все всё это сможете услышать!»




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