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JOHN CORABI нашел лейбл



JOHN CORABI сообщил о заключении контракта с Frontiers Music Srl:



«Я благодарен Frontiers Music Srl за возможность выпуска новой музыки! Я сейчас работаю в Нэшвилле со своим приятелем Marti Frederiksen и с нетерпением жду момента, когда вы все всё это сможете услышать!»







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