Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
[= ||| все новости группы



*

Surgical Steel

*
Страна
United StatesСША
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| сегодня

Альбомы SURGICAL STEEL выйдет осенью



zoom
Metallic Blue Records 19 сентября переиздаст два альбома SURGICAL STEEL, в записи которых в качестве специального гостя принимал участие сам ROB HALFORD:

Metal From America:

“Rivet Head”
“Smooth And Fast”
“Bedtime Baby”
“To The Bitter End”
“IOU Nothing”
“No Foolin’ Around”
“Moby Dick”
“Bad Boy”
“Officer Steel”

Crank It Up!:

“Crank It Up!”
“Tonight”
“Hotwire”
“Power To Rock”
“See No Evil”
“Rock And Women”
“Gimme Back My Heart”
“Surrender”
“You Were There”






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 60

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом