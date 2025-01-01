все новости группы







Surgical Steel

США

12 авг 2025 : Альбомы SURGICAL STEEL выйдет осенью



Metallic Blue Records 19 сентября переиздаст два альбома SURGICAL STEEL, в записи которых в качестве специального гостя принимал участие сам ROB HALFORD:



Metal From America:



“Rivet Head”

“Smooth And Fast”

“Bedtime Baby”

“To The Bitter End”

“IOU Nothing”

“No Foolin’ Around”

“Moby Dick”

“Bad Boy”

“Officer Steel”



Crank It Up!:



“Crank It Up!”

“Tonight”

“Hotwire”

“Power To Rock”

“See No Evil”

“Rock And Women”

“Gimme Back My Heart”

“Surrender”

“You Were There”











