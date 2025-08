сегодня



Новая песня HEAVEN BELOW



“Suffer The Masses”, новая песня группы HEAVEN BELOW, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Majestic Twelve, выход которого запланирован на 22 июля:



“Zeta Reticuli”

“Nightmare Rising”

“See Me Die Again”

“Machine Gun Preacher”

“A Call To Arms” : I Antebellum, II Proelium, III Armistice

“Suffer The Masses”

“The Killer Is Me”

“Almost Human”

“Pandoras Box”

“Slow Suicide”

“Goodnight Eternity”

“The Infinite Cosmos”







