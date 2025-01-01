сегодня



SABER берут паузу



SABER опубликовали следующее сообщение:



«Привет, Riders!



С болью в сердце мы делимся со всеми вами важной новостью: Saber собираются взять перерыв на неопределенный срок.



По мере того как мы росли как музыканты, развивалась и наша личная жизнь, а вместе с ней появлялись новые обязанности и пути. Несмотря на то, что наша страсть к музыке осталась, становится все сложнее уделять группе столько сил и энергии, сколько она заслуживает. И что еще более важно, вы, наши поклонники, заслуживаете не менее чем стопроцентной отдачи.



Мы невероятно гордимся всем, чего мы достигли вместе: каждой написанной песней, каждым сыгранным концертом, каждой созданной коммуникацией. То, что начиналось как общая любовь к музыке, превратилось в нечто гораздо большее, и во многом мы обязаны вашей постоянной поддержке, вашим голосам в толпе и вашей вере в то, за что выступают Saber.



Это не прощание навсегда, просто пауза на время. Каждый из нас продолжит заниматься музыкой и творчеством по-своему, и кто знает, что может ждать нас в будущем.



Всем, кто приходил на концерты, слушал наши песни, покупал наш мерч или просто верил в нас, спасибо от всего сердца. Вы сделали это путешествие незабываемым.



До следующего раза, с любовью, Saber!» https://saberheavymetal.bandcamp.com/





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