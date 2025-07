сегодня



Новое видео PEELING FLESH



“Midnight”, новая песня PEELING FLESH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР PF Radio 2, выход которого намечен на 26 сентября на Unique Leader Records:



“Introlude”

“Redacted”

“Channel Zero”

“Holdin” feat. Jason Frazier of Corpse Pile and CC from Algor Mortis

“Autistimus Prime” feat. Kiriakos Destounis of Embryectomy

“Flesh Cathedral”

“Middlelude”

“Midnight”

“D.V.P.B.”

“Outerlude”







+0 -0



просмотров: 93