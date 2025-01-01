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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 117
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 65
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 46
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*Вышел новый альбом BRING ME THE HORIZON 30
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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 117
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 65
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
*Вышел новый альбом BRING ME THE HORIZON 30
[= ||| все новости группы



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Comeback Kid

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25 июл 2025 : 		 Умер бывший басист COMEBACK KID

7 фев 2024 : 		 Новое видео COMEBACK KID

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29 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления COMEBACK KID

21 янв 2022 : 		 Новое видео COMEBACK KID

4 дек 2021 : 		 Новое видео COMEBACK KID

2 ноя 2021 : 		 Новое видео COMEBACK KID

22 май 2018 : 		 Ранее не публиковавшаяся песня COMEBACK KID

11 сен 2017 : 		 Новое видео COMEBACK KID

11 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома COMEBACK KID

20 июл 2017 : 		 Трейлер нового альбома COMEBACK KID

11 июн 2017 : 		 DEVIN TOWNSEND на новом треке COMEBACK KID

17 мар 2015 : 		 Новое видео COMEBACK KID

27 фев 2015 : 		 Новая песня COMEBACK KID

13 янв 2015 : 		 Новое видео COMEBACK KID

22 фев 2014 : 		 Новое видео COMEBACK KID

11 фев 2014 : 		 Новая песня COMEBACK KID

9 фев 2012 : 		 Новое видео COMEBACK KID

18 июн 2011 : 		 Новое видео COMEBACK KID

25 апр 2011 : 		 Концерт COMEBACK KID & Kvelertak перенесен в Орландину

28 янв 2011 : 		 Новое видео COMEBACK KID
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|||| сегодня

Умер бывший басист COMEBACK KID



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COMEBACK KID сообщили о смерти бывшего басиста Мэтта Кейла, скончавшегося после 19 месяцев борьбы с боковым амиотрофическим склерозом:

«С чувством глубокой скорби мы прощаемся с нашим давним другом и предыдущим бас-гитаристом Мэттом Кейлом.

Мэтт играл в CBK с 2008 по 2014 год, когда мы только начинали гастролировать по миру в более глобальном масштабе. Он был замечательным другом и музыкантом. Просто потрясающий парень, с которым можно было гастролировать, быть рядом и исследовать новые страны мира.

Мы выражаем искреннюю поддержку его жене Мэдди и двум его дочерям и хотим почтить его память в течение всех последующих лет. Мы любим тебя, Мэтт К.»



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