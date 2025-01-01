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Умер бывший басист COMEBACK KID



COMEBACK KID сообщили о смерти бывшего басиста Мэтта Кейла, скончавшегося после 19 месяцев борьбы с боковым амиотрофическим склерозом:



«С чувством глубокой скорби мы прощаемся с нашим давним другом и предыдущим бас-гитаристом Мэттом Кейлом.



Мэтт играл в CBK с 2008 по 2014 год, когда мы только начинали гастролировать по миру в более глобальном масштабе. Он был замечательным другом и музыкантом. Просто потрясающий парень, с которым можно было гастролировать, быть рядом и исследовать новые страны мира.



Мы выражаем искреннюю поддержку его жене Мэдди и двум его дочерям и хотим почтить его память в течение всех последующих лет. Мы любим тебя, Мэтт К.»





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