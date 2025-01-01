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*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 64
*Новое видео AMORPHIS 62
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 45
*MANOWAR работают над новой музыкой 30
*Вышел новый альбом BRING ME THE HORIZON 30
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Iskald

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22 июл 2025 : 		 Новый басист ISKALD

23 апр 2024 : 		 ISKALD в студии

30 окт 2018 : 		 Новое видео ISKALD

19 авг 2018 : 		 Видео с текстом от ISKALD

25 июн 2018 : 		 Новая песня ISKALD

28 май 2018 : 		 Новое видео ISKALD

18 май 2018 : 		 ISKALD анонсировали новый альбом

17 дек 2013 : 		 Тизер нового альбома ISKALD

7 дек 2013 : 		 Новая песня ISKALD

28 ноя 2013 : 		 Новый альбом ISKALD выйдет в январе

22 янв 2011 : 		 E-Card от ISKALD

20 янв 2011 : 		 Новая песня ISKALD

22 ноя 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ISKALD

4 ноя 2010 : 		 ISKALD завершили работу над новым альбомом

8 авг 2008 : 		 Новый альбом ISKALD

22 май 2008 : 		 ISKALD отправятся в студию в июне
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Новый басист ISKALD



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ISKALD сообщили о том, что новым басистом стал Tobias Aubert:

«Мы рады официально приветствовать Tobias Aubert в качестве нашего нового бас-гитариста! Талантливый, молодой и целеустремленный музыкант, который сразу же почувствовал себя подходящим для нашей следующей главы. Страсть и точность, которые он привнес в наш грядущий альбом, просто невероятны — мы не можем дождаться, когда вы его услышите.

В то же время мы хотим от всего сердца поблагодарить Emanuel Salgado за два замечательных года музыки и приятных впечатлений. Все закончилось благополучно, и мы желаем тебе всего самого лучшего в твоих будущих начинаниях».



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