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Новый басист ISKALD



ISKALD сообщили о том, что новым басистом стал Tobias Aubert:



«Мы рады официально приветствовать Tobias Aubert в качестве нашего нового бас-гитариста! Талантливый, молодой и целеустремленный музыкант, который сразу же почувствовал себя подходящим для нашей следующей главы. Страсть и точность, которые он привнес в наш грядущий альбом, просто невероятны — мы не можем дождаться, когда вы его услышите.



В то же время мы хотим от всего сердца поблагодарить Emanuel Salgado за два замечательных года музыки и приятных впечатлений. Все закончилось благополучно, и мы желаем тебе всего самого лучшего в твоих будущих начинаниях». http://www.iskald.com





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