сегодня



Новая песня NICOLAS CAGE FIGHTER



"Garden of the Grieving Mother", новая песня NICOLAS CAGE FIGHTER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома I Watched You Burn, релиз которого намечен на 12 сентября на Bleeding Art Collective / Blood Blast Distribution (Nuclear Blast/Believe). За сведение и мастеринг отвечал гитарист CRYPTOPSY Christian Donaldson (также работал с Neuraxis, Despised Icon, Shadow Of Intent, The Agonist, Beneath The Massacre и прочими), а за оформление отвечал Giannis Nakos:



01. I Watched You Burn

02. Valley Of Agony

03. Godforsaken Silence

04. The Executioner

05. Tempest

06. Garden Of The Grieving Mother

07. Death In Bloom

08. Legacies Of Dust

09. Existing Beyond Death

10. Tarnished Remains







+0 -0



просмотров: 54