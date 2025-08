сегодня



Новая песня MALTHUSIAN



"Eroded Into Superstition", новая песня MALTHUSIAN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома The Summoning Bell, релиз которого намечен на восьмое августа на Relapse Records:



“Isolation”

“Red, Waiting”

“Between Dens And Ruins”

“The Summoning Bell”

“The Onset Of The Death Of Man”

“Eroded Into Superstition”

“Amongst The Swarms Of Vermin”

“In Chaos, Exult”







