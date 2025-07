сегодня



Новое видео LANDFALL



“SOS”, новое видео группы LANDFALL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Wide Open Sky, выпущенного 17 января на Frontiers Music Srl:



“Tree Of Life”

“SOS”

‘When The Curtain Falls”

“Running In Circles”

“No Tomorrow”

“A Letter To You”

“Coming Home”

“Intoxicated”

“Hourglass”

“Higher Than The Moon”

“Wide Open Sky”





