4 авг 2025



LITA FORD продолжает поиски лейбла



LITA FORD в недавнем интервью WKBN 21 обсудила новую пластинку:



«Я записала этот прекрасный альбом, и это своего рода мрачная сказка. Она очень похоже на "Шрека", но на музыкальном уровне. И я люблю "Шрека", там есть несколько персонажей, и в моем новом альбоме тоже есть несколько персонажей. И я хочу вдохнуть в них жизнь. Так что единственный способ, которым я действительно могу это сделать, — это найти подходящий лейбл звукозаписи, который поможет мне, выпустит все и поддержит меня в этом. И до сих пор я пару раз заключала контракты с несколькими лейблами, но если я не найду подходящий лейбл, то не смогу выпустить пластинку и музыку так, как я хочу и на что надеюсь. И я думаю, что как только кто-нибудь поймет это и услышит этот альбом, он скажет: "А, давайте воплотим это в жизнь!" На что я скажу: "Да. В этом и заключается основная идея".



Итак, мы в процессе, и сейчас у нас все в порядке. У нас [будет] новый дизайн веб-сайта, новые костюмы и новые песни. В общем, будет много всего нового. У нас новый тур. У нас появился новый потрясающий менеджер, который начал работать с нами в январе, и он организовал все эти замечательные шоу.



Мы долгое время пытались вернуться за границу, в Чехословакию, Испанию, Норвегию, Швецию и Великобританию. Прошло много времени, и он осуществил концерты по всей Европы. И, конечно, ничего лучше США нет, всегда приятно возвращаться домой, но и побывать там тоже приятно. Приятно выбраться отсюда и поучаствовать в других концертах. Так что я очень довольна».







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