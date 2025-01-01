сегодня



SHINEDOWN обещают альбом в конце зимы



Вокалист SHINEDOWN Brent Smith и барабанщик группы Barry Kerch в недавнем интервью поговорили о том, как идет процесс работы над новым материалом:



Barry: «Послушайте, альбом еще не совсем готов. Когда он будет готов, он выйдет. Я могу сказать вам, что в этом году выйдут еще две песни, а в следующем году вы получите пластинку, вероятно, я бы предположил, в течение — мы надеемся, что в марте. Мы близки к этому, но мы никогда не выпустим ничего, что не соответствовало бы нашим стандартам, и мы просто еще не готовы к этому. Итак, скоро. В следующем году»



Brent добавил: «Вся наша идея заключалась в следующем: идея заключалась в том, что если мы сделаем это в традиционной обстановке, то с момента выхода альбома, который мы сейчас создаем, пройдет гораздо больше времени. И вот мы решили, что давайте представим им пару песен в начале года, а затем дадим еще две песни в конце лета и ближе к осени, а осенью объявим о выходе альбома, который выйдет в следующем году — вероятно, в конце февраля - начале марта 2026-го».



Они также рассказали о грандиозном успехе SHINEDOWN в США, и Barry сказал:



«Радио, несомненно, раскрутило эту группу. Мы были созданы на радио, потому что, послушайте, мы существуем уже 22 или 23 года, но по-настоящему гастролируем всего 21 год. И мы никогда не отказывались от радио. "Эй, хочешь поучаствовать в нашем радио-фестивале?" — "Можешь прийти и взять интервью?" — "Можешь прийти и сделать это?" И когда вы делаете это, вы обретаете взаимное уважение, и тогда они могут ставить твою песню еще пару раз на этой неделе или что-то в этом роде. Так что эта группа определенно была создана на радио, и мы никогда не отвернемся от него. Однако за эти 20 лет многое изменилось. И да, Spotify важен. Да, iTunes важен. Да, Pandora важна. Все эти каналы важны. Что касается меня, я смотрю на это и думаю, что Brent согласился бы с этим, так это то, что я хочу, чтобы наша песня звучала на всех этих площадках, и я хочу, чтобы она поднялась во всех возможных чартах. Я хочу быть в первых рядах всех этих плейлистов, потому что молодежь, возможно, слушает их чаще, чем радио, но все это позволяет выделиться и помогает группе расти еще больше. Поэтому я думаю, что все каналы распространения важны. Они все делают разное. И, да, мы могли бы поговорить о том, что Spotify, возможно, не дает столько отдачи, сколько хотелось бы артистам, и тому подобное, но дьявол — это тот, кого вы знаете, и это то, что есть в наши дни. Значит, ты все еще хочешь расти вместе со всеми этими ресурсами».



Brent добавил: «Однако, я скажу кое-что о радио, потому что, если говорить конкретно о Соединенных Штатах и Канаде, они похожи, но разница между США и любой другой страной заключается в этом, и я могу быть честен с собой. Платформа для стриминга позволяет охватить всю планету, но вы конкурируете с 240 000 песен в день только на одном стриминговом сервисе Spotify. И это даже не считая Apple, Pandora, Shazam, Amazon — я могу продолжать — YouTube. Я имею в виду, что люди также должны понимать, что в том, что касается потокового вещания, YouTube — это место номер один для прослушивания музыки. Это самый популярный ресурс, и об этом даже не говорят, но именно там большинство людей слушают музыку. Но в Соединенных Штатах Америки 50 штатов. В этих 50 штатах есть несколько городов. И в этих городах есть несколько башен, которые обслуживают этот рынок. И у вас есть AM и FM [радио], так что у вас есть разговорное радио, а затем у вас есть обычное радио. Разговорные станции на AM, но есть и FM, есть музыка кантри, есть альтернативные радиостанции, есть рок-радиостанции, есть поп-радиостанции, есть хип-хоп радиостанции, есть городские радиостанции, есть танцевальные радиостанции. В каждом штате, в каждом городе очень много вышек. В каждом из этих городов есть своя культура и, если хотите, свой бренд, и что-то, что отличает этот город от всех остальных. И их доля на рынке, и их сообщество, они удваивают это. Так что в США все не так как в любой другой стране. Если вы поедете в Великобританию, там есть три радиостанции. Если вдруг окажитесь в Чехии, полгаю, там тоже найдется одна станция.



Мы всегда так на это смотрели, и я имею в виду это в глобальном смысле. Реальность такова, что я всегда видел это так, как это видела группа, и почему радио играет для нас такую важную роль, — оно создало нашу группу, потому что были моменты, когда стриминговые сервисы не давали нам плейлисты, но радио всегда было с нами. Кроме того, мы группа, выступающая в пяти форматах в Соединенных Штатах. Так что это не просто один стиль музыки или один тип слушателей. И к их чести, я бы сказал следующее: потоковое вещание позволит вам слушать музыку, но радио поможет вам сделать карьеру».







