*MEGADETH обещают последний альбом и тур 59
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 26
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
Pearl Jam



*

Pearl Jam

*



24 авг 2025 : 		 Новая книга PEARL JAM выйдет осенью

7 июл 2025 : 		 PEARL JAM покинул барабанщик

16 май 2025 : 		 Новое видео PEARL JAM

13 авг 2024 : 		 Концертное видео PEARL JAM

2 июл 2024 : 		 Гитарист PEARL JAM: «Трамп — артист, а Байден молодец!»

18 май 2024 : 		 Гитарист PEARL JAM: «Металл изменил мою жизнь»

29 апр 2024 : 		 PEARL JAM в The Howard Stern Show

23 апр 2024 : 		 Вокалист PEARL JAM: «Трамп в отчаянии»

18 апр 2024 : 		 Новая песня PEARL JAM

22 мар 2024 : 		 Новая песня PEARL JAM

13 фев 2024 : 		 Новая песня PEARL JAM

11 янв 2024 : 		 PEARL JAM обещают тяжелый альбом

30 ноя 2023 : 		 Новый альбом PEARL JAM полностью готов

20 окт 2023 : 		 Новый релиз PEARL JAM выйдет осенью

14 сен 2023 : 		 PEARL JAM почти закончили

2 сен 2023 : 		 PEARL JAM отыграли первое в 2023 году шоу

21 июл 2023 : 		 Награда PEARL JAM в руках ROCKAWAY RECORDS

9 июл 2023 : 		 PEARL JAM хотят выпустить альбом в 2024

19 дек 2022 : 		 Гитарист PEARL JAM: «Не думаю, что мы что-то заново изобрели»

18 дек 2022 : 		 PEARL JAM готовят новый материал

1 авг 2022 : 		 Гитарист PEARL JAM — о влиянии гранжа на рок

28 июн 2022 : 		 Обновленная версия альбома PEARL JAM

14 май 2022 : 		 MATT CAMERON пропустил первое за 24 года шоу PEARL JAM

22 мар 2022 : 		 EDDIE VEDDER x NASA: Видео

23 фев 2022 : 		 DUFF MCKAGAN присоединился на сцене к вокалисту PEARL JAM

14 янв 2022 : 		 Вокалист PEARL JAM представил новый трек
Новая книга PEARL JAM выйдет осенью



Epic Ink 14 октября выпустят новую книгу о PEARL JAM — "Pearl Jam Live! 35 Years Of Legendary Music And Revolutionary Shows". Это не просто типичная биография группы, поскольку автор Селена Фрагасси выстраивает книгу как концерт — в ней есть группа разогрева (становление группы в Сиэтле); хэдлайнер (основная часть, рассказывающая о бурном росте группы в 1990—х годах); и выход на бис (начинается в 2001 году и подробно описывает историю группы. эволюция и резонанс до наших дней). Рассматриваются все студийные альбомы — от "Ten" до прошлогоднего "Dark Matter". В книге также рассматривается огромное культурное влияние группы и развитие сообщества преданных поклонников PEARL JAM.

Этот всеобъемлющий обзор PEARL JAM, составленный по принципу концертной программы, прослеживает 35-летнюю историю одной из самых ярких рок-групп с помощью архивных фотографий, интервью и подробной истории коллектива.

В книге рассматривается как творческое развитие группы, так и ее культурное влияние, начиная с первых дней пребывания Jeff Ament, Stone Gossard, Mike McCready и Eddie Vedder на андеграундной музыкальной сцене Сиэтла и заканчивая их становлением в качестве одной из самых успешных групп альтернативного рока 1990-х годов. Повествование расскажет о создании таких знаковых альбомов, как "Ten" и "Vs.", их битвах с Ticketmaster и их переходе от пионеров гранжа к ветеранам, заполняющим арены.

"Pearl Jam Live!" исследует:

* Музыкальная эволюция группы, начиная с ее корней в Сиэтле, на протяжении 35 лет существования
* Их влияние на альтернативный рок 1990-х годов и продолжительное влияние на современную музыку
* Развитие культуры преданных поклонников PEARL JAM и сообщества фанатов PEARL JAM в целом
* Истории из закулисья ключевых альбомов и турне
* Архивные фотографии, документирующие их путь от клубных концертов до выступлений на стадионах




просмотров: 105

