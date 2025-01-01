сегодня



Новая книга PEARL JAM выйдет осенью



Epic Ink 14 октября выпустят новую книгу о PEARL JAM — "Pearl Jam Live! 35 Years Of Legendary Music And Revolutionary Shows". Это не просто типичная биография группы, поскольку автор Селена Фрагасси выстраивает книгу как концерт — в ней есть группа разогрева (становление группы в Сиэтле); хэдлайнер (основная часть, рассказывающая о бурном росте группы в 1990—х годах); и выход на бис (начинается в 2001 году и подробно описывает историю группы. эволюция и резонанс до наших дней). Рассматриваются все студийные альбомы — от "Ten" до прошлогоднего "Dark Matter". В книге также рассматривается огромное культурное влияние группы и развитие сообщества преданных поклонников PEARL JAM.



Этот всеобъемлющий обзор PEARL JAM, составленный по принципу концертной программы, прослеживает 35-летнюю историю одной из самых ярких рок-групп с помощью архивных фотографий, интервью и подробной истории коллектива.



В книге рассматривается как творческое развитие группы, так и ее культурное влияние, начиная с первых дней пребывания Jeff Ament, Stone Gossard, Mike McCready и Eddie Vedder на андеграундной музыкальной сцене Сиэтла и заканчивая их становлением в качестве одной из самых успешных групп альтернативного рока 1990-х годов. Повествование расскажет о создании таких знаковых альбомов, как "Ten" и "Vs.", их битвах с Ticketmaster и их переходе от пионеров гранжа к ветеранам, заполняющим арены.



"Pearl Jam Live!" исследует:



* Музыкальная эволюция группы, начиная с ее корней в Сиэтле, на протяжении 35 лет существования

* Их влияние на альтернативный рок 1990-х годов и продолжительное влияние на современную музыку

* Развитие культуры преданных поклонников PEARL JAM и сообщества фанатов PEARL JAM в целом

* Истории из закулисья ключевых альбомов и турне

* Архивные фотографии, документирующие их путь от клубных концертов до выступлений на стадионах







+0 -0



просмотров: 105

