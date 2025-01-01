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*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 46
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Megadeth

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DAVID ELLEFSON: «Лидер MEGADETH хотел переписать песни METALLICA»



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DAVID ELLEFSON в рамках свежего выпуска The David Ellefson Show обсудил запись альбома "The Sick, The Dying… And The Dead!":

«Это была брутальная запись. Я рад, что больше не имею отношения к ней, если честно. Это был ужасный процесс. Он занял целых пять лет. Каждая песня, которую я сочинил для альбома, была отвергнута — каждый рифф, который я предложил, каждый текст. Отношение ко мне было злобным, мстительным и полным ненависти. И это был не мой альбом. Я приступил к работе. Я сказал Mustaine'y: "Почему бы нам не выбрать вот такое направление? У нас сейчас такой период, что мы должны записать альбом так, как будто это "Peace Sells". Мы должны двигаться в таком направлении, как будто у нас нет денег. У нас нет времени. Сочинить песню, записать её, двигаться дальше. Мне кажется, что фэны устали от этих чрезмерно оцифрованных, сделанных по шаблону идеальных хэви-металлических записей". Фэны хотят, чтобы записи были более естественными. Чтобы они звучали так, будто группа играет в комнате вместе.

Потом наступило 40-летие альбома MEGADETH "Youthanasia", и я вернулся к нему. Shawn Drover снова привлёк моё внимание к этому альбому. Я не слушал его много лет, и вот я послушал эту пластинку и сказал: "Чёрт, мы были хороши, чувак". Мы играли вместе в комнате, все четверо, вместе записывали треки. И мне этого не хватает».

Возвращаясь к процессу создания «The Sick, The Dying... And The Dead!», David сказал:

«Постоянно случались конфликты, и для меня они начались в 2018 году, когда мы начали тур в Осло. Тогда Dave пришёл и сказал, что хочет перезаписать демо METALLICA "No Life 'Til Leather" [на котором он сыграл, когда был участником METALLICA]. Я ему ответил: "Ты что, издеваешься? Мы опустимся до такого? После всего этого времени? Мы должны сочинять новый альбом и новые песни. Я не согласен". Как бы ни было здорово исполнить те старые песни, потому что это одна из моих любимых записей METALLICA, я сказал: "Я не согласен с этим. Мне жаль". Я не пошёл у него на поводу. Я сказал: "Я пас". И тогда, я думаю, начались наши проблемы. Когда мы приступили к записи нового альбома, он понял, что я не готов просто сказать: "Да, Dave", и пойти на поводу у всей этой фигни. В итоге меня прогнали из группы. Вот так. Таковы реалии жизни в коллективе.

К сожалению, я не слушал "The Sick, The Dying... And The Dead!" с момента его выхода. Я посмотрел только одно видео... Эта пластинка вызывает у меня плохие чувства. Не только из-за того, что меня выгнали из группы, меня расстраивает в принципе всё, что связано с этой пластинкой».




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