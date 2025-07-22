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Новая песня THE VINTAGE CARAVAN



Philosopher (feat. Mikael Åkerfeldt), новая песня THE VINTAGE CARAVAN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Portals, выход которого намечен на 26 сентября на Napalm Records.







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