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Ozzy Osbourne

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Умер ОЗЗИ ОСБОРН



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ОЗЗИ ОСБОРН, британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath, оказавшей значительное влияние на появление таких музыкальных стилей, как хард-рок и хэви-металл, скончался в возрасте 76 лет.

Официальное заявление семьи:

«С глубоким прискорбием, которое не передать словами, мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн скончался сегодня утром. Он был со своей семьей и окружен любовью. Мы просим всех уважать личную жизнь нашей семьи в это время».

Причина смерти объявлена не была. Пятого июля музыкант отыграл последний концерт в родном Бирмингеме.




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КомментарииСкрыть/показать 12 )

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22 июл 2025
G
George Ramm
Лучшего мира ему. Спасибо за всё, что сделал.
22 июл 2025
olly71
Ну хули тут писать ? и так всё написано и сказано . успел попрощаться успел всё закончить и ушёл . RIP дед.
22 июл 2025
м
максимкаленюк
Хорошо, что успел попрощаться со всеми. Принц Ада возвращается домой. Спасибо за все
22 июл 2025
Corpsegrinder04
Земля пухом. Удивляться не чему, к этому шло. Я правда думал, что ещё походит пару тройку лет. Но видно, как тут правильно некоторые неформалы писали, держался чисто на морально-волевых ради прощального концерта.
22 июл 2025
ChatGPT
вот и всë, начался страшный период, когда титаны рока 70-х начнут уходить в мир иной :(

RIP, переслушаю дебютник саббатов, пожалуй
22 июл 2025
ElectricRetard
ChatGPT, начался? Да там уже и из 80-х гора померла.
22 июл 2025
IJzerklompje
Ну что... официально - мне стыдно. Рельно стыдно за то, что предполагал какой-то злой, алчный умысел, и за то, что предъявы кидал скептические. Оззи знал... И Оззи решился. Хотя было нелегко, но он собрал золотой состав воедино и последнюю свою возможность использовал. И хотя я вообще никогда не интересовался тем пластом музыки, что он делал в рамках сольной группы, его личный сет на Вилла Парке мне зашёл больше, чем всё остальное.

До встречи и сспасибо за последнее чудо, маг металла.
22 июл 2025
H
HELLECTOR
Просто плачу. И всё.
22 июл 2025
M
Mike Barlow
Какой он всё-таки был крутой, а!!!
Да, тоже думалось, что он ещё год-два будет скрипеть, с каждым днём становясь все более беспомощным инвалидом.
А так даже красиво вышло.
22 июл 2025
R
R0ck_N_R0lla
RIP. надеюсь где то там Лемми встретит старого друга стопарем виски
22 июл 2025
ggg666
Пиздец...
просмотров: 835

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