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Умер ОЗЗИ ОСБОРН



ОЗЗИ ОСБОРН, британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath, оказавшей значительное влияние на появление таких музыкальных стилей, как хард-рок и хэви-металл, скончался в возрасте 76 лет.



Официальное заявление семьи:



«С глубоким прискорбием, которое не передать словами, мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн скончался сегодня утром. Он был со своей семьей и окружен любовью. Мы просим всех уважать личную жизнь нашей семьи в это время».



Причина смерти объявлена не была. Пятого июля музыкант отыграл последний концерт в родном Бирмингеме.







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