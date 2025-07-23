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TONY IOMMI и GEEZER BUTLER о смерти Оззи



TONY IOMMI опубликовал следующее сообщение:



«Я просто не могу в это поверить! Мой дорогой друг Оззи скончался спустя всего несколько недель после нашего концерта на Villa Park.



Это настолько душераздирающая новость, что я не могу подобрать слов, такого, как он, больше никогда не будет. Geezer, Bill и я потеряли нашего брата.



Мои мысли обращены к Шэрон и всей семье Осборнов. Покойся с миром, Оз. Tony»



GEEZER BUTLER:



«Прощай, дорогой друг, спасибо за все эти годы - мы отлично повеселились. Четверо ребят из Aston — кто бы мог подумать, а? Я так рад, что нам удалось сделать это в последний раз, снова в Aston. Люблю тебя!»







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