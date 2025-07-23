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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 68
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 64
*Новое видео AMORPHIS 62
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 33
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Ozzy Osbourne

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TONY IOMMI и GEEZER BUTLER о смерти Оззи



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TONY IOMMI опубликовал следующее сообщение:

«Я просто не могу в это поверить! Мой дорогой друг Оззи скончался спустя всего несколько недель после нашего концерта на Villa Park.

Это настолько душераздирающая новость, что я не могу подобрать слов, такого, как он, больше никогда не будет. Geezer, Bill и я потеряли нашего брата.

Мои мысли обращены к Шэрон и всей семье Осборнов. Покойся с миром, Оз. Tony»

GEEZER BUTLER:

«Прощай, дорогой друг, спасибо за все эти годы - мы отлично повеселились. Четверо ребят из Aston — кто бы мог подумать, а? Я так рад, что нам удалось сделать это в последний раз, снова в Aston. Люблю тебя!»




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23 июл 2025
BaphometsGuitar
А Билл промолчал что-ли? Я сам никак не мог подобрать слово-описание этой новости, но как верно подметил Тони, она душераздирающая, даже несмотря на то, что ощущение скорого конца Оззика витало в воздухе
просмотров: 438

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