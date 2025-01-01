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METALLICA о смерти Оззи



Группа METALLICA опубликовала следующее сообщение:



«Невозможно выразить словами то, что Оззи Осборн значил для Metallica. Герой, икона, первопроходец, вдохновитель, наставник и, самое главное, друг — вот лишь несколько слов, которые приходят на ум. Оззи и Шэрон верили в нас и изменили нашу жизнь и карьеру. Он научил нас играть в высшей лиге и в то же время был душевным, гостеприимным, интересным и просто великолепным.



Мы убиты горем и опустошены этой потерей и выражаем свою любовь и соболезнования Шэрон и семье, участникам группы и его большому кругу друзей. Он оставил невероятное наследие, и его будет очень не хватать».











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