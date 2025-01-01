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*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 33
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Ozzy Osbourne

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|||| 23 июл 2025

RANDY BLYTHE о смерти Оззи



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RANDY BLYTHE опубликовал следующее сообщение:

«Как и большинство из вас, читающих это, я сейчас безмерно грущу.

Эта фотография была сделана 10 дней назад на @comicconmidlands - я был с моими друзьями @scottianthrax и @thefrankbello. Наш друг @malfuncsean привел нас в зеленую комнату Оззи - мы пробыли там добрых полчаса и немного повеселились с Князем Тьмы.

Знайте: Оззи был в отличном настроении и все еще был в восторге от концерта «Back To The Beginning». Я поблагодарил его за приглашение @lambofgod на шоу и сказал ему: «Мы только что проезжали мимо 14 Lodge Road два дня назад» (дом его детства в Бирмингеме). Оззи поднял глаза, одарил меня огромной ухмылкой и сказал: «Парень, могу поспорить, что этот гребаный парень, который живет там сейчас, устал слушать обо мне!» и начал хохотать изо всех сил. Это было здорово!

Я не утверждаю, что был близок с ним, но я несколько раз общался с Оззи на протяжении многих лет. Да, Оззи был настоящим рок-н-ролльным безумцем — такие, как он, больше не рождаются. Но я также знал его как доброго и мягкого человека, который вместе со своей семьей сделал очень много для моей группы, а также публично поддержал меня, когда я столкнулся с серьезными юридическими проблемами.

Когда ты находишься в чужой тюрьме, а незнакомые тебе заключенные подходят к тебе и на ломаном английском говорят «Оззи Осборн желает тебе добра!»... поверьте мне, это имеет значение.

Спасибо тебе за это, дружище.

Так что да, мне сейчас очень грустно — но мое сердце также радостно. Оззи попрощался, и он сделал это на СВОИХ условиях, со СВОЕЙ группой. В последний раз прозвучал могучий голос SABBATH... и мы все смотрели на это с благоговением.

В зеленой комнате я попросил Оззи подписать мои кроссовки, которые я держу на этой фотографии - всего была изготовлена 121 пара таких Adidas, строго в качестве благодарственных подарков исполнителям на шоу «Back To The Beginning». Я сказал Оззи, что собираюсь продать их с аукциона, чтобы принести пользу благотворительным организациям, на которые собирались деньги с концерта, и он был очень рад этому.

Так я и сделаю.

ак я хочу отблагодарить и почтить его за все, что он сделал для музыки, моей группы и меня самого". Обувь станет частью большого аукциона, который сейчас организуется. Подробности скоро.

Спасибо тебе, Оззи. Мы любим тебя.

"Покажите миру, что любовь все еще жива, вы должны быть храбрыми...»




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