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NIKKI SIXX о смерти Оззи



NIKKI SIXX опубликовал следующее сообщение:



«Так много замечательных отзывов об Оззи. Какая утрата для музыки в целом. Но я хотел бы поделиться с вами чем-то личным о том, каким добрым и милым он был.



Моя дочь Фрэнки организовала стенд по продаже кошельков из утиной ленты (я знаю) в районе, где мы с Оззи жили, под названием Хидден-Хиллз, Калифорния. Я стоял там с дочерью и вдруг услышал, как Оззи выкрикивает мое имя. Он не был за рулем, поэтому выскочил из машины, которая все еще медленно катилась, подбежал к нашему маленькому стенду и спросил, что происходит. Я рассказал ему, а он рассмеялся и сказал: «Ну тогда я заберу их всех». Таким был Оззи.



Я навсегда останусь благодарен ему за то, что он обеспечил нашей маленькой крысиной группе из Голливуда первый большой успех....



Спасибо тебе за музыку, твою доброту и потрясающее чувство юмора.



Счастливого пути, наш друг».





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