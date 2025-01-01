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JUDAS PRIEST о смерти Оззи



JUDAS PRIEST опубликовали следующее сообщение:



«Наши сердца разбиты, как и сердца миллионов людей по всему миру. Слова не могут выразить любовь и утрату, которую мы все чувствуем.



Шэрон, пусть Бог окружит тебя и твою прекрасную семью любовью, миром и светом.



Оззи, ты никогда не покинешь нас — твоя музыка вечна. Бог благословляет тебя сейчас больше, чем когда-либо после того, как ты благословил всех нас своей великолепной жизнью.



Rob, Glenn, Ian, Richie & Scott».







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