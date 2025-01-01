сегодня



FRANK HANNON почтит память Дикки Беттса



FRANK HANNON посвятит новый сольный альбом, выходящий 12 сентября, памяти Дикки Беттса.



«"Reflections" появился на свет в период горя и растерянности. The Hannons были вдали от дома в течение трех лет, оставаясь рядом с Беттсом во время его последней битвы с раком. После кончины Беттса Hannon и его жена эвакуировались во время ураганов, шедших один за другим, путешествуя по пересеченной местности с трейлером, полным лошадей, одну из которых позже пришлось усыпить. Когда они наконец вернулись в Калифорнию, Hannon поднялся к себе на чердак, взял одну из своих самых сентиментальных гитар и начал играть.



"Кто-то однажды сказал мне: "Играй на гитаре так, как ты никогда больше не сможешь играть". Именно это я и сделал на этом альбоме — все от чистого сердца!»



Звучание альбома такое же честное, как и его происхождение. Используя беспроводной микрофон Audigo и мобильное приложение, Hannon записал и смикшировал каждый трек прямо на своем мобильном телефоне – накладывая гитарные партии, настраивая эквалайзер, добавляя реверберацию и задержку, а также создавая полностью реализованные записи на основе идей, полученных с первого дубля.



«Я был поражен качеством звучания и простотой использования. Даже отвечавший за мастеринг Кевин Ривз, в послужном списке которого значатся THE BEATLES и Джон Колтрейн, отметил, как мало требуется обработки миксов из-за теплоты и точности звучания микрофона Audigo».







