THE DEVIL WEARS PRADA выпустит альбом в этом году



Вокалист THE DEVIL WEARS PRADA Jeremy DePoyster в недавнем интервью прокомментировал выпущенный в апреле сингл For You:



«Это вторая песня из нового альбома, который выйдет в конце этого года. Это своего рода баллада… но в ней есть переломный момент. Это просто история о любви к человеку, который не отвечает взаимностью, и о том, как жалко и грустно пытаться завоевать его любовь, когда он не отвечает на твои чувства».



На вопрос, чем этот альбом отличается от предыдущих, он ответил:



«Все они разные. Это девятый альбом, который мы написали. Но самое главное — это время, которое мы потратили на то, чтобы все доработать и убедиться, что все правильно. Мы сделали все сами и отправили на сведение. И я думаю, что сейчас мы наконец-то нашли свой стиль в написании песен. Я считаю, что мы написали одни из лучших песен в нашей карьере. Так что ощущения хорошие».



Что касается возможной даты выхода нового альбома THE DEVIL WEARS PRADA, Jeremy сказал:



«Я не могу вам этого сказать. [Но] это будет в этом году, да».







