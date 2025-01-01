Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
[= ||| все новости группы



*

The Devil Wears Prada

*



10 авг 2025 : 		 THE DEVIL WEARS PRADA выпустит альбом в этом году

18 июн 2025 : 		 Виниловый бокс-сет THE DEVIL WEARS PRADA

3 июн 2025 : 		 Почему THE DEVIL WEARS PRADA так долго работали над альбомом?

23 май 2025 : 		 Бывший барабанщик THE DEVIL WEARS PRADA разбился на самолете

17 апр 2025 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

15 апр 2025 : 		 THE DEVIL WEARS PRADA готовят новый сингл

28 фев 2025 : 		 THE DEVIL WEARS PRADA хотят выпустить альбом в этом году

19 ноя 2024 : 		 У THE DEVIL WEARS PRADA полно нового материала

29 май 2024 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

8 мар 2024 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

27 авг 2023 : 		 Новый трек THE DEVIL WEARS PRADA

24 апр 2023 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

7 апр 2023 : 		 Новая песня THE DEVIL WEARS PRADA

17 мар 2023 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

1 фев 2023 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

14 сен 2022 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

26 июл 2022 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

7 июн 2022 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

4 фев 2022 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

30 сен 2021 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

2 июл 2021 : 		 Вокалист THE DEVIL WEARS PRADA просит помощи, чтобы подправить е... лицо

15 май 2021 : 		 Новая песня THE DEVIL WEARS PRADA

24 апр 2021 : 		 Новая песня THE DEVIL WEARS PRADA

9 апр 2021 : 		 Новый ЕР THE DEVIL WEARS PRADA выйдет весной

27 сен 2020 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

23 окт 2019 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

THE DEVIL WEARS PRADA выпустит альбом в этом году



zoom
Вокалист THE DEVIL WEARS PRADA Jeremy DePoyster в недавнем интервью прокомментировал выпущенный в апреле сингл For You:

«Это вторая песня из нового альбома, который выйдет в конце этого года. Это своего рода баллада… но в ней есть переломный момент. Это просто история о любви к человеку, который не отвечает взаимностью, и о том, как жалко и грустно пытаться завоевать его любовь, когда он не отвечает на твои чувства».

На вопрос, чем этот альбом отличается от предыдущих, он ответил:

«Все они разные. Это девятый альбом, который мы написали. Но самое главное — это время, которое мы потратили на то, чтобы все доработать и убедиться, что все правильно. Мы сделали все сами и отправили на сведение. И я думаю, что сейчас мы наконец-то нашли свой стиль в написании песен. Я считаю, что мы написали одни из лучших песен в нашей карьере. Так что ощущения хорошие».

Что касается возможной даты выхода нового альбома THE DEVIL WEARS PRADA, Jeremy сказал:

«Я не могу вам этого сказать. [Но] это будет в этом году, да».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 6

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом