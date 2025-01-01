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Вокалист CANDLEBOX хвалит RUSH



KEVIN MARTIN в недавнем интервью поделился воспоминанием о том, каково это было открывать концерты RUSH в 1994 году:



«Они были по-настоящему добры к нам. Я помню, мы начинали в Пенсаколе, на первом концерте, и познакомились с Alex'ом и Geddy. А потом мы играли, скорее всего, в Миссисипи и Луизиане. Далее мы приехали в Остин, штат Техас, и после нашего выступления в нашу гримерку зашел Нил Пирт (барабанщик RUSH). Мы сидели, и тут раздался стук в дверь. "Ребята, не возражаете, если я зайду?" [Это было] после того, как мы отыграли. И мы, типа, сидим там и говорим: "Нет, нет". А он такой: "Эй, ребята, я наблюдал за вами последние три вечера и, кажется, составил для вас отличный сет-лист". А мы такие: "Что? Хорошо". А он такой: "Я хочу, чтобы ты начал с этой песни". Ведь он был математиком и гением, когда дело доходило до составления песен, текстов и прочего, потому я полагаю, он и был основной большей части того, что создавал RUSH когда он присоединился к группе. И мы придерживались этого сет-листа все три месяца. В итоге он оказался прав. Это было идеальное начало, идеальная середина и идеальное завершение.



Они действительно были самыми добрыми музыкантами, с которыми мы когда-либо гастролировали. А ведь мы гастролировали как с действительно блестящими музыкантами, так и с кучей гребаных придурков. Но эти люди были и остаются такими же… Я имею в виду, что мы смогли съездить и повидать Geddy и Alex'a вскоре после того, как скончались жена Нила и его дочь. Так что нам не удалось с ним поздороваться, но мы поехали посмотреть на них [в Южной Калифорнии] — это был открытый амфитеатр — мы пошли потусоваться с ними и проболтали почти два часа, прежде чем они вышли на сцену и просто разговорились И тот факт, что они все еще помнили нас с тех пор, как прошло столько лет, то мы смогли наверстать упущенное, — это то, чего я никогда не забуду. И каждый вечер они были великолепны. В конце тура мы дарили им подарки. Раньше, в 90-х, такое случалось. Теперь это случается не так часто. Но вы дарите хедлайнерам подарки и благодарны за то, что позволили играть и гастролировать с ними. А Нилу мы подарили бейсбольную перчатку для правшей, потому что он каждый вечер кидал свои барабанные палочки. Иногда он их ловил, иногда нет. Но он так ловко вытаскивал одну из них, что казалось, будто он ее поймал. И вот мы подарили ему перчатку для ловли правой рукой. Он точно знал, что это такое, и смеялся до упаду. И тот факт, что мы смогли построить такую дружбу с такими людьми, является для меня особенным».







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