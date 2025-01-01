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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 110
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 64
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*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 46
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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 110
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 64
*Новое видео AMORPHIS 62
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 33
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Ozzy Osbourne

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23 июл 2025 : 		 BILLY IDOL о смерти Оззи

23 июл 2025 : 		 JOE ELLIOTT о смерти OZZY

23 июл 2025 : 		 Mike McCready о смерти Оззи

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23 июл 2025 : 		 ELTON JOHN о смерти Оззи

23 июл 2025 : 		 RONNIE WOOD о смерти Оззи

23 июл 2025 : 		 BRIAN MAY о смерти Оззи

23 июл 2025 : 		 AEROSMITH о смерти Оззи

23 июл 2025 : 		 METALLICA о смерти Оззи

23 июл 2025 : 		 JUDAS PRIEST о смерти Оззи

23 июл 2025 : 		 TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи

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15 июл 2025 : 		 OZZY OSBOURNE в Late Show With David Letterman'96

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4 июл 2025 : 		 Косметика от OZZY OSBOURNE

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2 июл 2025 : 		 Оркестровая версия композиции OZZY OSBOURNE и BILLY MORRISON
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AEROSMITH о смерти Оззи



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AEROSMITH опубликовали следующее сообщение:

«Мы убиты горем, узнав о кончине нашего брата по року — Оззи Осборна. Голоса, который навсегда изменил музыку. В Black Sabbath и сольном творчестве Оззи продемонстрировал, что значит быть тяжёлым. Он делал всё это с душой, непоколебимостью и тем диким духом, который был присущ только ему.

Мы выражаем свою любовь Шэрон, его семье, его группе и миллионам людей по всему миру, которые чувствовали его огонь.

Зажигай, Оззи. Тебя будет не хватать, но ты никогда не будешь забыт!»



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