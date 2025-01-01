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AEROSMITH о смерти Оззи



AEROSMITH опубликовали следующее сообщение:



«Мы убиты горем, узнав о кончине нашего брата по року — Оззи Осборна. Голоса, который навсегда изменил музыку. В Black Sabbath и сольном творчестве Оззи продемонстрировал, что значит быть тяжёлым. Он делал всё это с душой, непоколебимостью и тем диким духом, который был присущ только ему.



Мы выражаем свою любовь Шэрон, его семье, его группе и миллионам людей по всему миру, которые чувствовали его огонь.



Зажигай, Оззи. Тебя будет не хватать, но ты никогда не будешь забыт!»





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