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BRIAN MAY о смерти Оззи



BRIAN MAY опубликовал следующее сообщение:



«Очень прискорбно слышать о кончине Оззи. Его последнее выступление на Villa Park было великолепным способом попрощаться — там к нему отнеслись с огромной любовью. Я благодарен, что смог перекинуться с ним парой слов после концерта. И я рад узнать, что он мирно скончался в окружении своей любящей семьи. Но миру будет не хватать уникального присутствия Оззи и его неисчерпаемого таланта.



Мои искренние соболезнования Шэрон и их замечательной семье. И Bill'y, Geezer'y и моему дорогому другу Tony — потому что я слишком хорошо знаю, что это семья.



ПОКОЙСЯ С МИРОМ, дорогой Оззи». http://www.ozzy.com





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