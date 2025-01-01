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RONNIE WOOD о смерти Оззи



RONNIE WOOD опубликовал в Х сообщение:



«Мне очень печально слышать о смерти Оззи Осборна 💔🙏 Какой прекрасный прощальный концерт он дал в Back To The Beginning в Бирмингеме!» http://www.ozzy.com





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