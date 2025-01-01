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ELTON JOHN о смерти Оззи



ELTON JOHN опубликовал следующее сообщение:



«Очень печально слышать новость о кончине @ozzyosbourne.



Он был моим дорогим другом и настоящим первопроходцем, который обеспечил себе место в пантеоне рок-богов — настоящей легендой. Он также был одним из самых забавных людей, которых я когда-либо встречал. Я буду очень скучать по нему. Шэрон и ее семье я выражаю свои соболезнования и любовь».







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