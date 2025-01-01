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Mike McCready о смерти Оззи



Mike McCready в официальном аккаунте PEARL JAM опубликовал следующее сообщение:



«Печально слышать, что Оззи умер. Когда я учился в старших классах, я открыл для себя Sabbath. “War Pigs” была ужасающей и завораживающей одновременно. Именно голос Оззи унес меня в темную вселенную. Это было отличное спасение. Затем, когда вышел альбом "Blizzard of Ozz", я сразу же стал его фанатом. Рэнди Роудс оказал на меня огромное влияние, побудив играть на соло-гитаре. К счастью, мне удалось сыграть в песне “Immortal” на его последнем альбоме.



Спасибо за музыку, Оззи, она делает наше путешествие по жизни лучше»







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