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JOE ELLIOTT о смерти Оззи



JOE ELLIOTT опубликовал следующее сообщение:



«У меня нет слов... Мы гастролировали с Оззи в 1981-м году, и он, группа и Шэрон очень нас поддерживали. Он всегда находил время поболтать, он взял нас под своё крыло и показал нам, как надо и как не надо веселиться... Он дал нам послушать 2-й альбом за несколько месяцев до его выхода...



Он был весёлым, обаятельным, и я бесконечно благодарен за то, что имел возможность проводить с ним драгоценное время на протяжении многих лет... С любовью к Шэрон и детям... Благослови тебя Бог, Оззи».





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