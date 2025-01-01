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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 112
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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 112
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 64
*Новое видео AMORPHIS 62
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 33
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Ozzy Osbourne

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BILLY IDOL о смерти Оззи



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BILLY IDOL опубликовал следующее сообщение:

«Я очень рад, что смог принять участие в его сольном вступлении в @rockhall в октябре прошлого года, чтобы почтить его достижения в свете его кончины. Здесь я запечатлен с @ozzyosbourne @stevestevens в тот вечер в октябре прошлого года. Я видел Black Sabbath за месяц до выхода их первого альбома в мэрии Уортинга в 1968 году. Я стоял прямо перед сценой, и его бахрома касалась меня! Оззи воплощал дух рок-н-ролла и выступал до самого конца, как мы все видели недавно на концерте Back to the Beginning. Мои соболезнования Шэрон Джек Келли и всей семье. Я искренне вам сочувствую».



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