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BILLY IDOL о смерти Оззи



BILLY IDOL опубликовал следующее сообщение:



«Я очень рад, что смог принять участие в его сольном вступлении в @rockhall в октябре прошлого года, чтобы почтить его достижения в свете его кончины. Здесь я запечатлен с @ozzyosbourne @stevestevens в тот вечер в октябре прошлого года. Я видел Black Sabbath за месяц до выхода их первого альбома в мэрии Уортинга в 1968 году. Я стоял прямо перед сценой, и его бахрома касалась меня! Оззи воплощал дух рок-н-ролла и выступал до самого конца, как мы все видели недавно на концерте Back to the Beginning. Мои соболезнования Шэрон Джек Келли и всей семье. Я искренне вам сочувствую». http://www.ozzy.com





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