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Jonathan Davis о смерти Оззи



Jonathan Davis опубликовал следующее сообщение:



«Этот человек значил для меня все. Он был одним из моих музыкальных кумиров и сделал так много для меня лично и для Korn. Я буду скучать по нашим дружеским беседам. Мои соболезнования @sharonosbourne и семье. Покойся с миром, мой брат. Память о тебе и о том, что ты сделал для музыки, будет жить вечно».





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