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FLEA о смерти Оззи



Flea опубликовал следующее сообщение:



«Абсолютный КОРОЛЬ. Изгой с самого начала, всегда считавшийся чудаком в глазах обывателей, он продолжал рок-н-роллить, как никто другой, и дарить нам величайшие подарки. Вот что такое любовь. Оззи – король, второго такого не будет. Даже когда нас всех уже не будет, люди будут слушать его и понимать, что такое настоящий рок. Оззи вечен!» http://www.ozzy.com





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