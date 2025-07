сегодня



BRAD GILLIS о смерти Оззи



BRAD GILLIS опубликовал следующее сообщение:



«“Goodbye to friends, Goodbye to all the past…

…I guess that we’ll meet, we’ll meet in the end”



Я буду вечно благодарен Оззи и Шэрон Осборн. За все, что они сделали для моей карьеры и для меня лично, я навсегда останусь в долгу перед ними.



Мои воспоминания об Оззи я храню в сердце и буду ценить вечно. С Оззи можно было пройти через целую гамму эмоций, но больше всего я помню наши безумные, невероятные моменты!



…и то, как я играл рядом с ним эти невероятные песни!



Незабываемо!!



Лети высоко, босс! Я уверен, что Рэнди ждет тебя, чтобы поприветствовать…



Мои соболезнования Шэрон, его семье и миллионам поклонников по всему миру.



Он будет жить вечно!»





