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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 114
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*MANOWAR работают над новой музыкой 33
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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 114
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 33
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Ozzy Osbourne

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24 июл 2025 : 		 GENE SIMMONS вспоминает Оззи

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24 июл 2025 : 		 JAKE E. LEE о финальном сообщении Оззи

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24 июл 2025 : 		 COLDPLAY почтили память Оззи

24 июл 2025 : 		 LADY GAGA почтила память Оззи

24 июл 2025 : 		 MAMMOTH почтили память Оззи

24 июл 2025 : 		 PAUL STANLEY о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 DAVID COVERDALE о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 IAN GILLAN о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 SCOTT IAN о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 NIKKI SIXX о смерти Оззи

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23 июл 2025 : 		 SAMMY HAGAR о смерти Оззи

23 июл 2025 : 		 Музыканты RUSH о смерти Оззи

23 июл 2025 : 		 Yungblud о смерти Оззи

23 июл 2025 : 		 DURAN DURAN о смерти Оззи

23 июл 2025 : 		 ROBERT PLANT и JIMMY PAGE о смерти Оззи

23 июл 2025 : 		 BRAD GILLIS о смерти Оззи

23 июл 2025 : 		 Jonathan Davis о смерти Оззи

23 июл 2025 : 		 FLEA о смерти Оззи
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|||| 23 июл 2025

ROBERT PLANT и JIMMY PAGE о смерти Оззи



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ROBERT PLANT опубликовал следующее сообщение:

«Прощай, Оззи... Вот это путешествие... Плыви дальше... Наконец-то ты обрёл покой... Ты действительно изменил планету рока!».

JIMMY PAGE опубликовал следующее сообщение:

«Дорогой Оззи, покойся с миром. Мое уважение и любовь его семье и друзьям».



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