23 июл 2025



ROBERT PLANT и JIMMY PAGE о смерти Оззи



ROBERT PLANT опубликовал следующее сообщение:



«Прощай, Оззи... Вот это путешествие... Плыви дальше... Наконец-то ты обрёл покой... Ты действительно изменил планету рока!».



JIMMY PAGE опубликовал следующее сообщение:



«Дорогой Оззи, покойся с миром. Мое уважение и любовь его семье и друзьям». http://www.ozzy.com





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