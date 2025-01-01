23 июл 2025



DURAN DURAN о смерти Оззи



DURAN DURAN опубликовал следующее сообщение:



«Что можно сказать об Оззи? Все, что угодно, но только с брюммийским акцентом.



Трудно представить мир без него, Оззи принес в мир столько радости, юмора и необузданной энергетики в своей жизни, состоящей из множества глав. Оззи был котом, у которого было гораздо больше, чем девять жизней.



Спасибо за удовольствие, Оззи, с любовью от других брумми». http://www.ozzy.com





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