23 июл 2025



Yungblud о смерти Оззи



Yungblud опубликовал следующее сообщение:



«Я не думал, что ты уйдешь так скоро, ведь в нашу последнюю встречу ты был полон жизни, а твой смех наполнял комнату. Но, как пишут в сказаниях, они, кажется, знают то, чего не знаем мы. Я никогда не забуду тебя — ты будешь в каждой моей ноте и со мной каждый раз, когда я выхожу на сцену. Твой крестик на моей шее - самое дорогое, что у меня есть. Однажды ты спросил меня, можешь ли ты что-нибудь сделать для меня, и, как я сказала тогда и как скажу сейчас, для всех нас было достаточно музыки. Ты взял нас в свое авантюрное путешествие - приключение, с которого все началось.



Я действительно убит горем. Ты был величайшим из всех» http://www.ozzy.com





+2 -0



просмотров: 351

